L'effetto Mourinho sulla Roma è già sotto gli occhi di tutti. L'arrivo del portoghese sulla panchina giallorossa ha creato un'attenzione mediatica su Trigoria che non si vedeva da tempo. A testimoniarlo, anche le parole di Robert Lewandowski, che ha parlato dello Special One in un'intervista a Tuttosport: "Se mi ha stupito? Un po' sì, nel senso che non me lo sarei aspettato. Però la Roma è una bella squadra e poi parliamo di una città famosa nel mondo per la sua storia infinita".