90 minuti per battere un record storico e in una partita che sembrava maledetta Robert Lewandwoski si è preso quasi tutti i secondi della gara prima di depositare in rete il gol del 5-2 finale della sfida vinta dal Bayern contro l'Augsburg distruggendo il record di gol in una singola stagione in Germania che era detenuto da Gerd Muller e che durava da decenni.



L'attaccante polacco, infatti, ha segnato il gol numero 41 della sua stagione stabilendo il record assoluto di gol segnati in una singola stagione in Bundesliga che però vale anche come record anche per tutti i maggiori campionati europei ad eccezione della Liga spagnola. Solo Leo Messi e Cristiano Ronaldo con Barcellona e Real Madrid hanno fatto meglio con il primo che è arrivato a toccare quota 50 mentre il secondo si è fermato a 48.