Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, ha coronato il sogno di una vita: dormire con la Champions League nel proprio letto. Il polacco, sul proprio account Instagram, ha postato una foto che lo ritrae sorridente nel letto dell'albergo a Lisbona con a fianco la coppa sotto le lenzuola. "Svegliato così. Ti ho sognata".



Una cosa simile accadde, in passato, all'allora amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani (ora al Monza), che ricordando la Champions vinta dai rossoneri ad Atene nel 1994 contro il Barcellona dichiarato (nel 2019, a margine della presentazione del libro "Da Calciopoli ai Pink Floyd", del giornalista Alberto Costa): "Se andavo a dormire con le coppe nel letto? Io ho dormito miracolosamente, ma ho avuto paura di dormire con la coppa: a me e a Capello piaceva far tardi bevendo delle bottiglie di vino, e ci dimentichiamo della Coppa ad Atene. Ci ritrovammo in ascensore e ci pensammo, e scendendo trovammo la coppa in un sacchetto della spazzatura messa da una cameriera. Poi la portammo in camera e ci dormii insieme: a mia moglie dissi che fu il più bel risveglio della mia vita".



