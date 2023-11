Robert Lewandowski rivela un retroscena di mercato. Il 35enne attaccante del Barcellona ha raccontato dal ritiro della nazionale polacca: "Nel 2010, prima di lasciare il Lech Poznan per il Borussia Dortmund, c'era stata la possibilità di trasferirmi al Blackburn. Avevo incontrato l'allenatore Sam Allardyce e sarei dovuto andare in Inghilterra per visitare le strutture del club. Il volo era già prenotato, ma poi non sono potuto partire per colpa delle nuvole provocate dall'eruzione del vulcano islandese Grimsvotn. Quell'evento mi ha cambiato la carriera".