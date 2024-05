Lewandowski può lasciare il Barcellona: svelata la clausola e per quando vale

Robert, attaccante del, non è più la macchina da gol che era ai tempi del Bayern Monaco, ma anche in Catalogna continua a farsi rispettare in area di rigore: 24 reti e 9 assist, l'obiettivo è aiutare la squadra di Xavi a superare il Girona e raggiungere il secondo posto che dà accesso alla Supercoppa spagnola. Poi sarà tempo di parlare di futuro.Il contratto scade nell'estate del, sarebbe un momento ideale per rinnovare ma lo stipendio di oltre 30 milioni lordi all'anno impone delle riflessioni, anche in considerazione del fatto che Xavi, tornato sui propri passi dopo aver annunciato l'addio a inizio anno, vorrebbe rinforzare il reparto avanzato con Dani(Lipsia) e Nico(Athletic Club). Non avendo il Barcellona disponibilità economiche illimitate negli ultimi tempi, soprattutto a livello di salari, non sarà semplice trovare l'accordo.

Pini Zahavi, agente del numero 9 ex Borussia Dortmund, ha sciolto gli ultimi dubbi per lo meno sul futuro più imminente del suo assistito in un'intervista a Meczyki.pl: "al Barcellona anche la prossima stagione. L'ultimo anno di contratto dipenderà dalle sue prestazioni,".