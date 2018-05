Ha bisogno di un cambiamento e di una nuova sfida nella sua carriera. La dirigenza del Bayern Monaco lo sa». A parlare è l'agente di Robert Lewandowski, in rotta, dice la stampa tedesca, con l'attuale società. La nuova sfida in questione, suggeriscono i bookmaker, potrebbe essere il Real Madrid, prima opzione nella scommessa sul futuro dell'attaccante polacco. Del resto già in passato Lewandowski è stato accostato ai Blancos: sulle lavagne internazionali la quota sull'arrivo a Madrid è crollata da 3,80 a 2,40 nelle ultime 24 ore. Nello stesso intervallo di tempo, invece, è salita da 1,60 a 2,50 la permanenza al Bayern. A 7,00 c'è invece il Paris Saint Germain, che potrebbe giocare un ruolo decisivo nell'affare, riuscendo o meno a strappare Cristiano Ronaldo al Real Madrid.