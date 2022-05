Karl-Heinz Rummenigge, ex amministratore delegato del Bayern Monaco, si è espresso così, ai microfoni di Bild, sul futuro di Robert Lewandowski: "Sinceramente non so cosa possano mettere sul piatto in più i catalani. Ad ogni modo mi fido di Kahn: non lascerà partire Robert, che ha un contratto fino al 2023. Un giocatore come lui è insostituibile, è una garanzia che non ha eguali in Europa".