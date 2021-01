Roberto, attaccante del, giocatore dell'anno, si racconta a The Player's Tribune: "E' il giorno della mia comunione, mio padre si avvicina al prete: 'Ascolta, padre, potremmo iniziare una mezz'oretta prima e tagliare 10 minuti? Mio figlio ha la partita'. Lui tifava per me e disse incredibilmente: 'Perché no, ci penso io'"."Nel 2006 giocavo nel Legia II, in terza divisione. Ero in scadenza e mi ero infortunato. Non mandarono neanche un dirigente a parlare con mia madre, andò la segretaria. Mi lasciarono andare, così andai al Znicz Pruszkow, un club piccolissimo. Quattro anni dopo mi voleva chiunque"."Quando vai a scuola ti ricordi solo dei prof cattivi. E Klopp con me lo è stato. Lui vuole solo studenti A+. Ma non si è mai dimenticato che prima che calciatori siamo umani. Dopo un weekend libero passato a bere, un trucco di noi giocatori per far sentire l'alito che puzza di alcol è mangiare aglio la mattina. Entrò nello spogliatoio e iniziò ad annusare l'aria come un cane. Mi disse 'E' aglio'. Rimase in silenzio, mi guardò. Momenti lunghissimi. E scoppiò a ridere".- "Mio padre è morto quando avevo 16 anni, avrei voluto parlare con lui di quelle cose di cui parli solo con un padre. Su come crescere, su come diventare uomo, avrei voluto chiamarlo a telefono: mi sarebbero bastati 10 minuti"."Come finisce il mio film? Io in macchina con mio padre che guarda fuori dal finestrino. Non mi conosce nessuno, parliamo di calcio, di scuola o di niente. Guardo gli alberi passare e mi eccito pensando a come segnerò. Questo è il mio miglior ricordo".