Robert Lewandowski incorona Krzysztof Piatek. Dopo la partita di Nations League tra Polonia e Portogallo, il centravanti del Bayern Monaco ha dichiarato: "Sono ottimista per il futuro con un partner come lui. Basta guardare l'azione del gol: è stato al posto giusto nel momento giusto. Si è ufficialmente iscritto al club della Nazionale. Con il Portogallo abbiamo commesso errori individuali. Spero sia una lezione, soprattutto in vista della gara contro l'Italia":