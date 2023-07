L'ex agente di Marco Verratti, Donato Di Campli, ha parlato a TvPlay della scelta del suo ex assistito di accettare le offerte arabe lasciando così il PSG. Duro il commento, con il procuratore che ha anche svelato un retroscena sulla Juve e sulla sua Juventinità.



SENZA PALLE - “A Marco sono mancate le palle per resistere per otto mesi, perché era in scadenza con il Psg, poteva andare al Barcellona e fare un’altra carriera. Ha avuto paura di affrontare a Parigi quelle persone e si è piegato. Dal momento in cui ha scelto quella strada Marco ha finito la sua carriera. Sarà un uomo ricchissimo ma non sarà mai un campione. Ora va a prendere tanti soldi, ma va in mezzo al deserto con i cammelli.”



JUVE - “Lui è juventino da sempre e con la Juve avevamo un accordo prima di andare al Psg. Il Pescara però voleva monetizzare al massimo questa cessione e bisognava conciliare le esigenze. Inoltre il Pescara non poteva permettersi il contratto di Troisi altrimenti sarebbe andato lì anche perché gli accordi con la Juve erano già siglati.”