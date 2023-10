L'attaccante nigeriano delVictorè da tempo coinvolto in un contenzioso con il suo ex agente, marito di sua sorella,il 10 ottobre, 4 giorni fa, Okolo ha diffuso su X un video che testimonia. Di seguito il video e le motivazioni della diatriba con Okolo.Okolo curava gli interessi di Osimhen prima del suo passaggio dal Lille al Napoli, dopo il quale venne cLa questione, non ancora risolta, è andata per vie legali, e quattro giorni fa il fattaccio denunciato da Okolo: "I servizi di Stato sono impazziti. Osimhen li ha mandati a prelevare con la forza me e sua sorella (mia moglie) per un affare che è ancora discusso in Tribunale tra me e lui". Intanto il giocatore deve essere valutato dopo l'ultimo infortunio rimediato in Nazionale. Non un momento tranquillissimo, considerando anche la bufera su Rudi Garcia e l'ultima sconfitta casalinga contro la Fiorentina...