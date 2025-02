L'ex aquila della Lazio e il suo falconiere tornano in campo nel pre partita di Caratese-Breno

Getty Images

L'ex falconiere dell'aquila della Lazio,, licenziato da Lotito dopo uno scandalo sui social, è pronto a tornare in campo., in programma domenica n9 febbraio alle 14.30 per la 27a giornata del gruppo B di Serie D.- L'annuncio è arrivato direttamente dai canali social di Sportitalia, che annuncia la presenza di Bernabé e della sua aquila Olimpia, simbolo della Lazio fino a pochi mesi fa. Nel pre partita l'aquila sarà accompagnata di nuovo dal suo falconiere di fiducia, volerà nel cielo di Verano Brianza e durante l'intervallo ci sarà la possibilità di fare la foto con l'animale. Dopo 12 anni Olimpia è stata messa alla porta dalla Lazio e insieme a lei anche l'addestratore Juan Bernabé, dalla Serie A alla Serie D: ora sono pronti a tornare in campo.