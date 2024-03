L'ex arbitro Lahoz sull'arbitraggio di Barcellona-Napoli: 'La Uefa dia spiegazioni su quell'auricolare extra...'

Barcellona-Napoli si è conclusa da 24 ore, ma non si placano le polemiche per l'arbitraggio di Danny Makkelie, protagonista di alcuni episodi discussi durante la gara come il rigore non assegnato per il contatto fra Osimhen e Cubarsì lamentato anche dall'allenatore degli Azzurri Calzona in conferenza stampa.



L'AURICOLARE SOSPETTO - "Ha particolarmente colpito anche l'immagine del fischietto olandese con non solo uno, ma bensì due auricolari, uno standard per le comunicazioni con il var e un altro "acustico" emerso da acluni frame della gara. E proprio su questo dettaglio nascono le polemiche più importanti riprese anche dall'ex arbitro Antonio Mateu Lahoz che dai microfoni di Relevo ha chiesto spiegazioni alla Uefa.



LA UEFA DIA SPIEGAZIONI! - "Un direttore di gara non può arbitrare essendo estraneo alla partita. Ha impiegato troppo tempo nel prendere decisioni e nel dare indicazioni alle squadre. Non avevo mai visto una cosa del genere, la Uefa dovrebbe dare delle spiegazioni in merito".