Intervenuto a DAZN dopo la sconfitta del Milan contro l'Atalanta per 3-2, Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, ha parlato così della stagione dei rossoneri: "Il Milan per me non è mai stata una candidata per vincere lo Scudetto. Per me era inferiore al Napoli: mettevo Napoli e Inter davanti. Andarci vicino sì, vincerlo no".