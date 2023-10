Il club, tramite i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che sarà l'ex ct del Brasile,Tite, a prendere il posto dell'argentino Jorge Sampaoli per diventare il nuovo allenatore del Flamengo.



Dopo la clamorosa eliminazione nei quarti di finale del mondiale 2022 in Qatar, contro la Croazia, e le immediate dimissioni, per l'allenatore Tite è già ora di tornare su una panchina e non una qualunque vista l'importanza del club e della tifoseria in Brasile.