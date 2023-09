L'ex ct dell'Under 21 Paolo Nicolato ha parlato a Tuttosport, spiegando quali sono stati i motivi che l'hanno portato a separarsi dalla Federazione e dalla panchina dell'Under 21: "Sono stati anni pieni di soddisfazioni, ma credo che tutto abbia un inizio e una fine - ha detto l'allenatore - la sconfitta è parte dello sport, ma c'è ancora rammarico per l'ultima partita persa meritatamente" spiega riferendosi alla gara con la Norvegia che ha ha eliminato l'Italia dalla fase a gironi nell'ultimo Europeo Under 21.



MANCINI - Al suo posto, sulla panchina dell'U21 è stato promosso l'ex ct dell'Under 20 Carmine Nunziata: "Ho amato profondamente quell'incarico, ma per entrambi era giusto affrontare esperienze diverse". Nicolato ha commentato così la scelta di Mancini di lasciare l'Italia per diventare ct dell'Arabia Saudita: "La reazione è stata di stupore e disorientamento. Chiaramente da parte della Federazione c'era la volontà di proseguire con lui, temi e modalità non mi riguardano. Non mi piace dare giudizi su ciò che conosco, figuriamoci su cose che non conosco".



SPALLETTI - Sulla scelta di puntare su Spalletti Nicolato ha detto: "E' l'uomo giusto perché ha idee moderne. Ma non credo che il problema primario della Nazionale sia l'allenatore; la Nazionale è il prodotto di un sistema che coinvolge tutti, e i miracoli non li fa nessuno".