Vikash Dhorasoo, ex centrocampista del Milan, ha commentato a La Gazzetta dello Sport il sorteggio dei playoff di Europa League, che ha consegnato ai rossoneri il Rennes: "Il Milan arriva dalla Champions e ha battuto il PSG, primo in Ligue 1, mentre il Rennes è solo tredicesimo. Anche se i bretoni non hanno fatto male in Europa finora, c'è molta differenza e un grosso vantaggio per il Milan. Poi sono due partite che vanno giocate".



LEAO-DIPENDENZA - Dhorasoo si è poi concentrato sul Milan: "Purtroppo la squadra dipende molto dalle prestazioni di Rafa Leao, il che magari ha condizionato la fase a gironi, in un gruppo molto difficile".