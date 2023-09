La storia d'amore con Andrea Petagna (attaccante del Cagliari, che oggi gioca contro il Milan, sua ex squadra) non è mai decollata per davvero e i due da tepo si sono lasciati. Caroline Donzella non è però rimasta single a lungo e si è già fatta ritrarre con un nuovo amore. La bellissima modella è infatti aapparsa in un video nel quale abbraccia il tennista Holger Vitus Nødskov Rune. Da un calciatore a un tennista lo sport come filo conduttore con il rivale storico di Alcaraz e Sinner che ha rincondiviso il post ricevendo in cambio un "love you" da Caroline. Eccola nella nostra gallery.