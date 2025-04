L'ex Felipe Melo rivela a SporTV: "Buffon scommetteva sulla Serie C brasiliana quando giocava nella Juventus"

Getty Images

o ha dichiarato a SporTV chedelle serie inferiori del calcio brasiliano, compreso"So che questo sembrerà controverso, perché vi dirò qualcosa che non molti sanno: quando giocavo nella Juventus, alloggiavamo in un hotel a Torino che si trovava in un centro commerciale, che aveva un cinema. Noi a volte uscivamo e andavamo al cinema.- "Era al computer e mi diceva: 'Amico, e questa partita di Serie C in Brasile? Io rispondevo: 'Cos'è, amico, la Serie C? E lui scommettevaE non solo lui, anche altri me lo chiedevano". Il commento di Felipe Melo è arrivato sulla scia del caso dell'attaccante Bruno Henrique, incriminato dalla Polizia Federale perché sospettato di aver manipolato i cartellini gialli nella massima serie brasiliana nel 2023.