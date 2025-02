L'ex Feyenoord Van Hoijdoonk deride Theo Hernandez: "Quell'idiota ci ha aiutato"

Come se non bastasse la cocente delusione di un’eliminazione tanto inaspettata quanto figlia principalmente dei propri errori - la pessima prestazione dell’andata e il doppio giallo di Theo Hernandez - il Milan si trova a dover incassare i commenti più feroci, in qualche circostanza pure sarcastici, per un’uscita di scena dalla Champions League per mano di un avversario molto inferiore sulla carta e debilitato dagli infortuni, come il Feyenoord.A Ziggo Sport,- ex attaccante proprio della formazione di Rotterdam (con cui vinse una Coppa Uefa nel 2002) e della nazionale olandese - si è espresso in questi termini sull’impresa di Paixao e compagni a San Siro (pareggio per 1-1, dopo la vittoria di misura dell’andata): "Un'altra serata europea pazzesca.Un risultato senza precedenti. È fantastico. Anche per tutto il club. Nessuno si aspettava questo in un periodo così turbolento. Nessuno".E’ bene ricordare infatti come, che occupa soltanto la quarta posizione nel campionato olandese, a -14 dalla capolista Ajax,che a soli due giorni dal suo insediamento ha inflitto al Milan una sconfitta di misura al “De Kuip” e una settimana più tardi ha completato l’opera eliminando i rossoneri dalla Champions League.