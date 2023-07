Brutto episodio in Brasile, dove. L'attaccante classe '97 è in rossonero da quattro anni trovando continuità nel rendimento: 26 gol in 37 partite quest'anno, nella notte è rimasto in panchina durante la vittoria contro l'Atletico Mineiro. A fare notizia però è lo scontro avuto con il preparatore testimoniato anche da alcuni compagni di squadra.- La squadra si è subito schierata dalla parte del giocatore chiedendo l'allontanamento del preparatore, l'ex Fiorentina ha denunciato l'accaduto all polizia prima si sfogarsi così sui social: "Vigliaccamente, senza motivo e inspiegabilmente, sono stato aggredito, preso a pugni in faccia, da Pablo Fernandez, membro dello staff tecnico di Sampaoli.. Ho passato tante prove qui al Flamengo, ma niente è paragonabile a quella subita oggi. Che Dio perdoni una persona che, a metà del 2023, pensa che l’aggressione fisica possa risolvere qualsiasi problema".- Non è la prima volta che Fernandez è protagonista di episodi simili: nel 2021,e poi partecipò a una rissa scoppiata in campo.