L’ex difensore di Fiorentina e Manchester City Micah Richards, oggi opinionista tv di successo in Inghilterra, ha racontato un piccante retroscena a The Rest is Football: "È stato un infortunio sessuale, non so se posso rivelarlo in questo programma, ma va bene. Ovviamente non posso entrare nei dettagli, ma in pratica stavo... sì, mi stavo 'divertendo' e mentre lo facevo sono scivolato dal letto, ho allungato la gamba e mi sono fatto male al bicipite femorale".