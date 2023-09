L'ex Napoli Faouzi Ghoulam - passato in estate dall'Angers all'Atayspor - ha parlato in un'intervista a Radio Kiss Kiss. Nelle sue parole, le prime impressioni sulla nuova avventura in Turchia e il ricordo della parentesi partenopea:



IL RICORDO - "Sono attaccato a Napoli e penso che la gente abbia lo stesso amore che io provo per loro. A livello calcistico sono contento della mia avventura in Turchia. Ho anche giocato ed ho avuto buone sensazioni sul mio rientro. I nostri tifosi ci tenevano a questa partita e sono felice anche della vittoria"



MOMENTO DEL NAPOLI - "Siamo appena alle prime giornate di campionato, è solo l’inizio rispetto ad un inizio non straordinario, il Napoli si riprenderà. Dobbiamo ricordare che l’anno scorso c’è stata una stagione eccezionale, poi è difficile ripetersi, le altre squadre si sono rinforzate. La stagione scorsa è stata molto lunga. Il Napoli ha bisogno di un po’ più di tempo per rimettersi in carreggiata".