La saga della, iniziata lo scorso dicembre e spostata dopo vari rinvii a questa sera nella città di Şanlıurfa, rischia di scrivere una delle pagine meno edificanti per il calcio turco. Che è possibile raccontare grazie ai dettagli messi a disposizione dal collega Bruno Bottaro , grande appassionato e conoscitore del calcio turco., la sfida che il prossimo 19 maggio deciderà anche le sorti del campionato - Icardi e compagni sono avanti di 2 punti dopo 31 giornate -dopo la gravissima aggressione subita in campo per mano dei tifosi del Trabzonspor del 17 marzo scorso, sanzionata con 6 turni di campionato a porte chiuse per la squadra di Trebisonda ma anche le squalifiche di due calciatori del Fenerbahce per aver colpito dei sostenitori avversari.- Una misura ritenuta troppo soft daiDi fronte al respingimento di ogni richiesta, il Fenerbahce ha deciso di recarsi a Şanlıurfa - sede designata dopo gli altrettanto clamorosi fatti di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, del 29 dicembre scorso, col rifiuto delle autorità locali ad ammettere allo stadio alcune bandiere e vessilli turchi inneggianti al padre della patria Ataturk ed il conseguente no delle due squadre a scendere in campo - ma si presenterà con i ragazzi dell’Under 19.- Secondo quanto riporta il collega Bruno Bottaro, grande esperto di calcio turco,Un epilogo destinato a scontentare tutti gli appassionati e che, a quanto pare, non è stata accolta favorevolmente da tutti i protagonisti di casa Fenerbahce. Se la decisione del presidente e dei massimi dirigenti nasce dall’intenzione di portare lo scontro con la federazione ad un livello più alto, a