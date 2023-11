Erling Haaland alla Juventus? Sì, era davvero tutto fatto. O quasi. A raccontare il retroscena è l'ex capo scouting bianconero Matteo Tognozzi: "Siamo stati davvero a un passo da Erling Haaland. Novembre 2017, io ero arrivato quattro mesi fa quello del norvegese è stato uno dei primi contatti che ho stretto alla Juve - racconta in un'intervista a Tuttosport - Ce l'avevo in mano, l'idea era quella di prenderlo per la Primavera ma l'operazione era considerata troppo onerosa per il vivaio. A quei tempi faceva ancora la panchina al Molde, ma in poche settimane iniziò a giocare e segnare, così andarono tutti su di lui.".