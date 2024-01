L'ex Juventus Douglas Costa torna in Brasile: UFFICIALE al Fluminense

Ora è ufficiale. Douglas Costa è un nuovo giocatore del Fluminense vice-campione del mondo. Riparte dal Brasile la carriera dell’ex Juventus, svincolato dopo l'esperienza biennale in Major League Soccer con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Con il club di Rio de Janeiro ha firmato un contratto valido fino a luglio 2025.



LE DICHIARAZIONI - “È una sensazione unica - si legge sul sito ufficiale del Fluminense - era qualcosa che cercavo nella mia carriera. Dopo un po' di tempo volevo tornare di nuovo in Brasile. Adesso ho altri obiettivi e penso che venire al Fluminense in questo momento sia una combinazione perfetta. Quello che cerco io, lo cerca anche il club. Il Fluminense è molto competitivo, negli ultimi anni è sempre arrivato lontano nelle competizioni. Questo è ciò a cui miro e che ho sempre ottenuto nella mia carriera. Ho già conosciuto alcune persone con cui ho avuto modo di lavorare, anche nella nazionale brasiliana. A poco a poco mi sento a casa. Sono davvero felice di essere qui. Questa è una nuova tappa e penso che il Fluminense abbia tutto per aggiungere molto alla mia carriera. Vengo con una grande voglia di mostrare al mondo ciò che sono in grado di fare. I tifosi possono aspettarsi molta dedizione e ottime prestazioni, poiché farò del mio meglio affinché si possano vincere tutte le competizioni a cui prenderemo parte".