L'ex Milan Flamini al tavolo con Ursula von der Leyen: il business miliardario e l'impegno ambientalista

Alessandro Di Gioia

8 minuti fa



Mathieu Flamini, ex calciatore tra le altre di Milan e Arsenal, ha partecipato all’European Industry Summit 2025, e ha discusso con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, del futuro industriale del pianeta “per andare verso un’economia più verde e innovativa”. L'azienda dell'ex centrocampista francese ha una quotazione milionaria



IL BUSINESS MILIARDARIO - Non solo. Biotecnologia, sviluppo eco-compatibile e una sistema industriale che sia green e a misura di pianeta. Queste le sue parole: "Siamo tutti dentro, impegnati a sostenere la trasformazione industriale dell'Europa e ad andare verso un'economia più verde e innovativa". Flamini, oggi 40enne, è un manager affermato che nel settore biochimico e ha creato un'azienda all'avanguardia (GF Biochemicals), soprattutto nella produzione dell'acido levulinico, con una valutazione di oltre 25 miliardi di euro.: è un combustibile di ultima generazione, sintetizzato attraverso scarti vegetali e divenuto prezioso per la creazione di materiale plastico a basso impatto ambientale.