What a comeback

Se n'erano un po' perse le tracce, ma Krzysztofè ancora lì, nell'area di rigore avversaria, pronto ad attaccare la porta e a sparare dopo i suoi gol. Attualmente lo fa in Turchia, dopo essere passato in Italia con impatti travolgenti al Genoa, al Milan, alla Fiorentina e alla Salernitana. Oggi è stato il grandeDopo un quarto d'ora la squadra della capitale turca allenata dal tecnico Atan era già sotto di due reti, ma nella ripresa il polacco, arrivato in Italia dal Cracovia, attiva il suo senso del gol eda appena dentro l'area. 2-3 e pistole ad ogni esultanza. Il Basaksehir è attualmente ottavo in classifica, a sei punti dal Besiktas quarto.E' già doppia cifra di marcature per Piatek, arrivato a 10 segnature in Super Lig turca con anche un assist all'attivo.