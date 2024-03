L'ex Milan Rami al vetriolo: 'Pippo Inzaghi grande calciatore ma non grande uomo o allenatore'

Redazione CM

Intervistato da Sky Sport, l'ex difensore francese Adil Rami, campione del mondo con i Bleus nel 2018, ha ricordato il suo passato al Milan nella stagione 2014-2015, nella quale ha lavorato sotto la guida tecnica di Filippo Inzaghi:



"Amo il Milan, per me è il club più forte e più bello del mondo. È stato un onore giocare per questa squadra. Mi sono trovato molto bene con Galliani e Berlusconi. A Milano ero felice e forte, anche fisicamente. Poi c’è stata una persona, Pippo Inzaghi. Per me era un gran calciatore ma non un grande uomo e non un grande allenatore. Io per essere forte ho bisogno di essere amato, apprezzato. Lui, non so perché, non mi apprezzava. E ho perso tutta la confidenza che avevo ottenuto fino a quel momento. Quindi sono andato via e ho vinto l’Europa League (al Siviglia, ndr)".



MILAN ATTUALE - “Hanno tutto, sono fortissimi. Mi piace molto questo club, sono felice che ci siano dei francesi fortissimi come Theo e Giroud. Hanno il miglior portiere del mondo per me, Maignan. Mamma mia. Siamo belli, forti e abbiamo tutto”.