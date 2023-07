"Vedi Napoli e poi muori", si dice. Per qualcuno non c'è città migliore, ed è questa l'idea che si è fatto anche Kim Min-jae. Al difensore sudcoreano è bastata una stagione per innamorarsi di Napoli e del Napoli, della città e dei suoi tifosi. Da qualche giorno è ufficiale il suo trasferimento al Bayern Monaco, ma in un'intervista rilasciata in patria il giocatore ha raccontato parte del suo passato in azzurro: "Quando ho ricevuto il premio come miglior difensore volevo dividerlo con Kvara, Osimhen e il resto della squadra. Finché vivrò mi ricorderò dei tifosi del Napoli, mi hanno sempre sostenuto e incoraggiato".



EX COMPAGNI - "Di Lorenzo era il giocatore che correva di più, ogni giorno lavora duro e non molla mai. Da lui ho imparato molto, lo osservavo in ogni partita e vedevo che non si lamentava mai. Osimhen è forte e domina contro i difensori, non vorrei mai giocarci contro".



L'ALLENATORE - "In un'intervista rilasciata tempo fa da Spalletti, aveva detto che secondo lui ero pronto per la Champions, non poteva esserci un messaggio migliore di quello. Quando ci siamo sentiti ho capito subito che il Napoli sarebbe stata la scelta giusta".