L'ex Napoli Lozano nella storia della MLS: a San Diego è rinato

a San Diego è rinato. Il Chucky ex Napoli a gennaio scorso ha lasciato il Psv - dove era tornato dopo i quattro anni in Serie A - ed è andato in MLS firmando con il San Diego FC; da quando è arrivato è stato decisivo quasi in ogni partita che ha giocato. Nell'ultima gara, giocata stanotte e vinta per 5-0 contro Dallas, il messicano ha segnato due gol e ha servito due assist ai compagni:

- Numeri importanti per il classe '95, il club ha fatto un investimento di 12 milioni per portarlo in America e lui sta facendo il suo in campo:. Neanche a dirlo è stato il migliore in campo nella gara con Dallas, in una partita mai in discussione: la doppietta di Lozano è arrivata nel primo tempo in meno di mezz'ora, prima ha sbloccato la sfida al 20' con un calcio di rigore e poi ha sfruttato una verticalizzazione di un compagno, ha saltato il portiere in velocità e ha calciato a porta vuota. L'assist è a Dreyer per la rete del 3-0, Valakari e Iloski gli altri marcatori.

- Con questa vittoria San Diego è al nono posto dopo 11 partite, 17 punti e -9 dal primo posto.. Oltre al Chucky, tra i giocatori della rosa con un passato importante in Europa c'è il centrocampista classe '98, nato proprio a San Diego e con un passato tra Fulham e Celta Vigo. In questa stagione, finora, ha segnato 2 gol e fatto un assist in 10 partite di campionato.