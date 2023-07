Non solo Retegui, il Genoa ha messo gli occhi su Aleksandar Trajkovski, che nell'ultima stagione ha giocato in Arabia Saudita con l'Al-Fayha. Nell'estate in cui tanti calciatori prendono un volo di solo andata per la Saudi Pro League, l'ex Palermo classe '92 preferirebbe tornare in Italia per giocare in un campionato top. Gilardino conosce molto bene l'attaccante macedone col quale ha giocato in rosanero nella stagione 2015-16 e la dirigenza si è informata sulla sua situazione.



CONCORRENZA - Occhio alla concorrenza però, perché non c'è solo il Genoa su Trajkovski. Seconda punta, trequartista e all'occorrenza anche esterno di centrocampo, Aleksandar piace anche ad altri due club in Serie A: sul giocatore infatti hanno acceso i riflettori anche Frosinone e Lecce, che già in passato si era interessato per riportarlo in Italia.