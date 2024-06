L'ex portiere e agente: "Juventus, Di Gregorio ricorda Peruzzi"

Getty Images

ex portiere e agente di, parla di, prossimo acquisto della: "Immagino sia un’indicazione del nuovo allenatore, legata alla tipologia di calcio che ha intenzione di esprimere: l’attuale estremo difensore del Monza è dotato di ottimi piedi, aspetto cruciale se si vuole impostare dal basso", spiega in un'intervista rilasciata a Tuttosport."Per me, in tutta sincerità, il portiere deve saper parare. Ma vedo che tanti allenatori, soprattutto delle generazioni più recenti, attribuiscono grande valore alle capacità di palleggio dei loro numeri uno. Non fraintendiamo, però: Di Gregorio è un ottimo portiere a tutto tondo"

"Peruzzi, indubbiamente: la struttura fi sica è molto simile""Forte tra i pali, ha buoni piedi e mi pare dotato anche della necessaria personalità per imporsi in un contesto così importante. Se i bianconeri l’hanno scelto per affidargli i pali nella prossima Champions League, in fondo, un motivo ci sarà. Arriva da due stagioni ad altissimi livelli e ha anche l’età giusta per aff ermarsi. Non è mica un caso che sia anche stato eletto miglior portiere dell’ultima Serie A…".