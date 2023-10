Con la scadenza del contratto in scadenza a giugno 2024, Luka Modric esplora le alternative in caso di addio al Real Madrid. Nel suo futuro può esserci l'Inter Miami di Messi. La conferma arriva da Pedja Mijatovic, ex Real Madrid, che ha rivelato a Cadena SER:



"Ha ricevuto offerte dagli Stati Uniti, da tante squadre e da questa in particolare. Aveva già quella proveniente dall'Arabia Saudita ma voleva restare a Madrid. Lo stesso Messi si è interessato personalmente della vicenda. In Croazia qualche giorno fa Modric ha incontrato Beckham e i due hanno mangiato insieme".