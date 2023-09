Paulo Fonseca è entrato nella storia del Lille. La vittoria completata ieri pomeriggio per 1-0 contro il Montpellier (Yusuf Yazici al 2') è stata la 18esima partita consecutiva senza sconfitte allo Stade Pierre-Mauroy per i Dogues, che non subiscono sconfitte in casa in campionato da oltre un anno: dal 31 agosto 2022 e il record resisteva dal 1979.



Il tecnico 50enne ha dato il merito del record ai suoi giocatori e ha riconosciuto l'importante sostegno dei tifosi. "Sono molto orgoglioso del fatto che non perdiamo in casa da oltre un anno. Elogio il fantastico lavoro dei giocatori e l'incredibile sostegno dei tifosi nel nostro stadio".