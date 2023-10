L'ex portiere della Roma Julio Sergio è intervenuto a Tv Play dicendo la sua su Bento, portiere dell'Atletico Paranaense entrato in estate nel mirino dell'Inter. Nelle sue parole, spazio anche ad alcune dichiarazioni sul possibile affare Marcos Leonardo-Roma. Queste le sue parole:



SU BENTO - “La Roma ha sempre avuto tanti brasiliani in rosa. Un anno eravamo otto su 30 circa. Il problema è il costo dei cartellini dei brasiliani. C’è un portiere dell’Atletico Paranaense, si chiama Bento. Credo che potrebbe fare bene in Italia. Penso che costi tra i 12-15 milioni di euro".



SU MARCOS LEONARDO - "E’ un affare che si può fare a gennaio. Io conosco benissimo il direttore del Santos e ho parlato anche con Thiago Pinto. Magari la Roma riesce a prenderlo o a gennaio o a luglio. Il Santos ha venduto due attaccanti: una punta e un esterno. Se cedevano anche Marcos Leonardo succedeva un casino. Hanno trovato l’accordo per essere ceduto o a gennaio o luglio 2024. Il ragazzo sta giocando bene, ha capito la situazione. Speriamo che andrà alla Roma, ma sicuramente andrà via”.