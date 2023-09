e che non contribuisce a creare un clima disteso in vista dell'attesissima partita di sabato sera tra. La brutta partenza in campionato - due sconfitte in altrettante partite e il segno 0 in classifica - impongono ai biancocelesti un cambio di marcia e contro i campioni d'Italia, già sconfitti lo scorso anno al "Maradona", arriva la grande occasione di riscattarsi. Il ritorno a Napoli del grande exè stato macchiato da un episodio spiacevole verificatosi all'arrivo della sua squadra alla stazione di Afragola, con"Sui social stanno circolando le immagini di un mio gesto rivolto a una persona che mi aveva insultato.Certamenteai canali social della Lazio, in risposta a chi aveva paventato che il brutto gesto del tecnico toscano fosse rivolto ad un sostenitore che ne aveva richiamato l'attenzione prima di gridare un paio di volte "Forza Napoli".