Davdi Hancko è stato portato alla Fiorentina da Pantaleo Corvino nell'estate 2018. Un difensore che però in maglia viola trovò pochissimo spazio, ma che adesso se ne sta ritagliando uno importate con il Feyenoord. Lo slovacco dopo il passaggio allo Sparta Praga si è trasferito in Olanda, ed è il baluardo della squadra di Rotterdam che ha vinto l'ultima Eredivise. Adesso vale 30 milioni, ed è in cima alla lista delle valutazioni degli ex Serie A militanti in Olanda.