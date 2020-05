con il quale aveva sempre lavorato in perfetta sintonia, e da allora il caos è aumentato oltre ogni previsione. Nel frattempoè tornato dalla Svezia anche se nessuno ha la certezza che il campionato riprenderà, e, confessando non soltanto che il Milan lo aveva contattato ma spiegando anche il suo programma di lavoro,La settimana scorsa, proprio in questa rubrica, ci eravamo permessi di considerarlo un indiretto provocatore nei confronti di un collega come, che una volta di più si è confermato un gran signore perché non si è mai lamentato. Molti ci hanno contestato e chissà se qualcuno avrà cambiato idea, visto chei.Più riservato per carattere di Boban, l’ultimo grande capitano del Milan è così uscito allo scoperto con un chiaro, ma duro, comunicato all’Ansa in cui ha ricordato a, tra l’altro in condizioni particolarmente difficili., da parte di chi ha subito un’evidente invasione di campo, che dovrebbe avere aperto gli occhi anche a chi,E’ vero che Maldini, come tutti del resto, ha commesso degli errori ma a parte il fatto non trascurabile che sicuramente, ammesso che prima fosse dalla parte del torto, ora è passato dalla parte della ragione. Il problema, infatti, non è soltanto la scelta di Rangnick “”, come Maldini aveva già anticipato in febbraio, ma, perché se accettasse il presunto invito a rimanere da parte di Gazidis cadrebbe nella trappola della strumentalizzazione, senza alcuna giustificazione. Per sua fortuna e per carattere non ha bisogno, né è attaccato ai soldi e quindi senza questa motivazione, alla quale si aggrappano in tanti, non avrebbe alcun senso per lui rimanere con un tecnico che lui non stima e che lo vuole scavalcare, senza un ruolo operativo,La verità è che dopo Gattuso e Boban, anche lui ha capito chee pensano soltanto al business, sbandierando il modello. A questo punto, quindi, la vera sorpresa non sarebbe la presenza di Rangnick sulla futura panchina del Milan, bensì quella di Maldini in tribuna.