. C’è poco da fare: i bergamaschi sono più avanti dei rossoneri in questo percorso di costruzione di una grande squadra attraverso un gioco moderno, fatto di duelli uno contro uno a tutto campo. Hanno una forza diversa e una maggior consapevolezza. Non foss’altro perché hanno intrapreso questa entusiasmante strada due anni prima rispetto al Milan.. Le sconfitte contro Juve e Atalanta testimoniano che la grande differenza di valori tecnici tra il Milan e i suoi competitor difficilmente permetterà ai rossoneri di mantenere il primato. Per farlo, la squadra di Pioli dovrà avere una tenuta fisica e soprattutto mentale addirittura superiori a quelle dimostrate finora. Le tante defezioni e il calendario fittissimo di impegni impongono di smaltire subito il contraccolpo psicologico scaturito dalla dura lezione dei tre gol di Romero, Ilicic e Zapata.Sapete quanto in questa rubrica sia sempre stato ampiamente celebrato lo svedese, sia per il suo apporto sul campo sia perché dopo tanti anni di vani tentativi è stato l’unico in grado di restituire al Milan la dignità della grande squadra. Con la sua straordinaria forza da trascinatore è riuscito a motivare e coordinare un gruppo di giovani giocatori che, prima del suo arrivo, sembravano l’armata Brancaleone.. Sinceramente mi aspettavo che l’Ibra saggio e maturo di questo suo meraviglioso crepuscolo sportivo prendesse parola per difendere il gruppo o addirittura per addossarsi le responsabilitá. Questo avrebbe dovuto fare un vero leader. Almeno pubblicamente.. Invece di giustificare i propri giovani compagni e di caricarsi le colpe, Ibra ha attaccato tutti. Ha attaccato Pioli discutendone scelte e dettami tattici ("fin dalla prima partita si era detto che non sarei rimasto da solo in area e invece oggi non avevo nessuno vicino"), ha accusato alcuni compagni di scarsa esperienza ("si vede quando uno ha poche partite in Serie A") e ha criticato di altri la scarsa capacità di marcare ("hanno lasciato a Ilicic troppa libertà").Sicuramente l’intento di Ibra con quelle dichiarazioni era quello di spronare i suoi compagni a fare meglio e invitare l’allenatore a fare scelte tattiche più oculate. Ma non tutti i momenti della stagione sono adatti ad usare il bastone e non tutti i destinatari sono sempre ricettivi a questi stimoli. Il problema di Ibra è proprio questo: fa le sue uscite da leader per il bene della squadra, ma non sempre la aiutano a raggiungerlo. A volte si ottiene invece l’effetto contrario. Speriamo che non sia questo il caso e che Ibra continui a essere il leader indiscusso di una squadra compatta che riprende a giocare e a vincere come fino a pochi giorni fa. Sarebbe un vero peccato il contrario.