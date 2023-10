L'episodio di ieri sera è soltanto il più eclatante. Il ferimento del tecnico del, da parte di hooligans delsposta una spanna in avanti il. Anzi, va a far parte di una serie che prende la forma dell'escalation e. In questa tendenza spicca la propensione a annullare la barriera fra i violenti da stadio e i protagonisti della gara.Si tratta di una dinamica che noi di Calciomercato.com individuammo già due anni fa, quando cominciava a diffondersi in modo pericoloso.. Risulta sconvolgente constatare che l'articolo di allora venne scritto dopo gli incidenti avvenuti ancora una volta a margine di un confronto fra Lione e Marsiglia. Allora i fatti avvennero a campi invertiti e la gara venne sospesa . E a tracciare una linea di continuità è la tendenza a colpire gli attori del gioco, si tratti di calciatori o allenatori. Un tiro al bersaglio che fa dei teppisti da stadio i nuovi protagonisti del gioco poiché ne condiziona l'organizzazione e i tempi.. E il bilancio accumulato in questo breve scorcio di stagione è già pesante, fra canti razzisti e omofobi intonati dagli spalti e il costante tiro al bersaglio nei confronti dei calciatori che ha avuto un altro passaggio di altissimo rischio nel corso didello scorso 8 ottobre. In quella circostanza il portiere della squadra ospite,. La partita venne sospesa e successivamente conclusa a porte chiuse in altra data.Un'ultima annotazione riguarda la, teatro degli incidenti di ieri sera. Anche di questo si è parlato nelle scorse settimane su Calciomercato.com . Da quelle parti la pressione delle fazioni radicali del tifo condiziona le politiche della società e può pure determinare cambi in panchina e in seno alla dirigenza.@Pippoevai