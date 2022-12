La Spagna è stata rapidissima nel comunicare il nome del successore di Luis Enrique alla guida della Nazionale maggiore, dopo il fallimento della spedizione in Qatar terminata dal Marocco ai calci di rigore. La scelta è ricaduta su un altroe con una lunga storia da selezionatore delle rappresentative giovanili iberiche.de la Fuente è della, nel nord della Spagna, più precisamente di, un comune che conta poco più di 10mila abitanti. La sua carriera da calciatore, terminata nel 1994 all'Alavès, si è consumata tutta nelle fila dell', con una sola parentesi di quattro anni al Siviglia. La lunghissima militanza nella formazione basca - con in bacheca un paio di campionati e di coppe nazionali tra il 1982 e il 1984 - significa che(ricordiamo che l'Athletic ha in rosa solo ragazzi cresciuti nel vivaio della società, per la stragrande maggioranza baschi).: prime esperienze in terza divisione basca, poi l'occasione con le giovanili dell'Athletic e la chiamata da parte della prima squadra dell'. Esonerato, è ripartito nel 2013 dallesvoltando di fatto la sua carriera.La Spagna, che allora era reduce da due Europei e un Mondiale vinti consecutivamente, aveva unae i risultati non hanno tardato ad arrivare:. Curiosità: anche lui, come Luis Enrique, ha rinunciato a, all'epoca in qualità di fuoriquota, per la selezione olimpica.hanno vinto entrambi gli Europei con de la Fuente, 2015 e 2019, e oggi lo ritroveranno alla guida della Nazionale maggiore. Alle Olimpiadi 2020 c'erano anche, mentre recentemente erano stati chiamati anche. Tra coloro che non sono volati in Qatar, invece, de la FuenteUna scelta di continuità, insomma, ma qualcosa andava cambiato e il nuovo tecnico è l'ideale per gestire il nuovo corso:, sia con il gioco profondo sulle fasce che con la verticalità e risorse come la palla diretta al centravanti e i tiri dalla media distanza