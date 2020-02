Fuck that shit man we’ll smash the CUNTZ in court — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 15, 2020

"Fuck that shit man we’ll smash the cuntz in court". Non si è fatto attendere il tweet del tifoso. Il cantante ha infatti risposto in maniera diretta e senza censura a un fan che gli ha chiesto sui social un parere sulla vicenda, definendo giusta la sentenza., ha risposto il frontman, convinto che il City saprà farsi valere presso il Tas e che il ricorso del club sarà senza dubbio accolto., per caricare i fan italiani presenti alla data romana del suo tour europeo, andato in scena ieri sera al Palazzo dello Sport. Questo è infatti il weekend italiano per Liam, cheper un concerto che accontenterà i vecchi nostalgici del brit rock così come i fan di nuova generazione., il frontman ha sfornato nel 2019 forse il suo album migliore da quando la band si è sciolta nel 2009,. Il suo lavoro più recente mostra tutta la maturità, soprattutto nei testi, sviluppata da Liam in un decennio da ex Oasis (tra l'esperienza con ie la sua avventura solista), unita alla grinta rock and roll, soprattutto nei suoni, che riecheggia la purezza e la sfacciataggine dei primie delle loro influenze. E in scaletta sono previste entrambe le anime, con brani che hanno fatto la storia del rock (come) che si alternano a pezzi del repertorio più recente., icona del Manchester United, i principali rivali del City, l'altra squadra mancuniana per la quale Liam fa il tifo. Sul palco con Liam ci sarà anche un altro ex Oasis,, chitarrista della prima formazione, quella degli album storici,. Un motivo in più per non perdersi l'evento e dimenticare l'esclusione di Manchester dall'Europa, calcistica e non.