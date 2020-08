. Ne era stato privato il 23 gennaio 2019 in Ungheria, in esecuzione di una richiesta proveniente dal Portogallo. Quindi a marzo 2019 è stato estradato nel proprio paese dove è rimasto in regime di detenzione fino allo scorso 8 aprile 2020, quando è stato posto agli arresti domiciliari con divieto di accesso a internet.. Una severità di trattamento da stato di polizia, ai limiti dell'accanimento. Tanto da far tirare in ballo per Rui Pinto l'etichetta di prigioniero politico.. A cui la magistratura portoghese è molto attenta, così come lo è stata verso le rivelazioni dello scandalo Luanda Leaks fatte dallo stesso Rui Pinto. E in questo senso le parole con cui la giudice Margarida Alves ha motivato la restituzione della piena libertà al whistleblower lasciano intendere il seguito. Viene fatto riferimento alla "continua e consistente collaborazione con la Polizia Giudiziaria" . Parole piene di sottintesi. Tanto da far tornare a tremare chi credeva che Rui Pinto non fosse più un problema.@pippoevai