Un capolavoro da fuori area come non se ne vedevano da tempo, soprattutto di quelli firmati da Radja Nainggolan che stasera ha deciso di regalare il momentaneo vantaggio all'Inter con una prodezza. Il Ninja ha commentato così la partita ai microfoni di Sky:



“In allenamento ne ho fatti così a Szczesny (ai tempi della Roma, n.d.r.). Stagione sfortunata, ma prima o poi il gol doveva arrivare. E’ stato l’anno della disgrazia, non avevo mai avuto un infortunio e spero di non avere problemi l’anno prossimo. Critiche? Ci sono momenti in cui i giocatori vengono esaltati e altri in cui vengono massacrati. Ci sono partite che puoi giocare bene e altre male, fa parte del nostro lavoro e bisogna accettarlo.



CHAMPIONS..AL MASSIMO - Dobbiamo chiudere al massimo il campionato, ci sono tante squadre in gioco. Dipende da come approcciamo le partite, voglio stare bene e iniziare al massimo per non avere più problemi. Io penso che questa squadra ha tanti valori e giocatori importanti. Per tanti giocatori era la prima volta che giocavano 2-3 partite a settimana. Spero che il prossimo anno qualcuno abbia maturato esperienza e di fare una stagione al massimo”