Le polemiche tra Vittorio Feltri e la città di Napoli non si placano, tutt'altro. Oltre un mese fa il direttore di Libero scrisse su Twitter: "Da Lombardo devo ammettere che invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, roba piccola in confronto al Corona".



Parole che hanno scaturito una grossa polemica ed oggi la prima pagina del suo stesso giornale porta il seguente titolo, (con la firma di Pietro Senaldi):



"Quarantena alla napoletana: tutti in strada. Ha ragione De Luca: ci vorrebbe il lanciafiamme".