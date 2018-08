La situazione di Claudioè decisamente in standby. Sebbene sia stato e sia tutt'ora tra i più positivi nella tournée bianconera negli Stati Uniti, il centrocampista bianconero non ha ancora chiaro il suo futuro. Resta? Va via? Ecco: il mediano non avrebbe al momento pretendenti da cui scapperebbe a gambe levate.Eppure le strade del mercato sono infinite,. Sarebbe romantico. Ma è verosimile?