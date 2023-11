Marcelo en larmes sur le but de Fluminense en prolongations. pic.twitter.com/5xYbQEse1a — Actu Foot (@ActuFoot_) November 4, 2023

Ilper la prima volta nella propria storia si è laureato campione dele ha alzato al cielo la primadella propria storia battendo per 2-1 in finale il, ai supplementari e nel glorioso Maracanà lo stadio di casa, La cabala, la mano lunga di Maradona e i 100mila tifosi arrivati dall'Argentina (che hanno portato a non pochi disagi nella preparazione alla partita) non sono bastati neanche questa volta agli Xeneizes a riportare la Copa in Argentina e nella sala trofei della Bombonera rimasta ferma all'ultimo successo datato ormai 2007 e con altre due finali perse (una addirittura coi rivali del River). Dii gol che hanno mandato la gara ai supplementari, ma è stato del talento formato nelle proprie giovaniliil gol che ha regalato il primo successo continentale al Tricolor Carioca.Le lacrime di grandi campioni arrivati probabilmente all'ultimo canto delle proprie carriere è stato il fil rouge che ha collegato la gara.Prima quelle di(che ha alzato la sua terza Libertadores della carriera) nel prepartita al momento dell'inno brasiliano cantato dallo stadio (si è giocato al Maracanà, la casa del Fluminense, ma come sede scelta a inizio torneo), e poi quelle di, durante i supplementari in panchina al momento del gol di Kennedy che ha indirizzato la Copa per la quinta volta di fila in Brasile (e che porta a 27 il numero di trofei vinti in carriera fra cui un Mondiale, 5 Champions e ora anche la Libertadores).Qualcuno alla vigilia, complici gli scontri e la tensione per le vie di Rio, aveva anticipato non sarebbe potuta esistere una finale di calcio sudamericano senza espulsi e infatti la gara è finita 10 contro 10 per le espulsione di Fabra e Kennedy (in due momenti differenti) e che ha portato ad altrettante polemiche in campo e fuori. Il caos nella capitale dello stato Carioca è stato così grande che al primo gol di Cano del Fluminense sulla spiaggia di Copacabana i tifosi del Boca Juniors si sono ritrovati, traditi dal passaparola, ad esultare... per un gol subito.