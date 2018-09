I brasiliani del Gremio vincono 2-0 in Argentina contro l'Atletico Tucuman nell'andata dei quarti di finale in Copa Libertadores. Per i campioni in carica gol di Alisson ed Everton, mentre i padroni di casa hanno giocato tutto il secondo tempo in dieci contro undici per l'espulsione di Gervasio Daniel Nunez.



Independiente-River Plate pareggiano 0-0, il Boca Juniors batte 2-0 il Cruzeiro (in dieci per l'espulsione di Dede) grazie ai gol di Zarate e Perez. Questa notte si gioca Colo Colo-Palmeiras.