Dal Monumental di Buenos Aires al Santiago Bernabeu di Madrid. Manca soltanto l'annuncio ufficiale da parte della Conmebol, ma secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Argentina e dalla Spagna, lo stadio del Real Madrid sarà la sede che ospiterà la finale di ritorno in Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors sabato 8 o domenica 9 dicembre.



La capitale spagnola (che in questa stagione ospiterà già la finale di Uefa Champions League, ma al Wanda Metropolitano, casa dell'Atletico Madrid) ha battuto tutte le altre candidature: da Doha a Genova passando per Miami e Medellin. Intanto il Boca continua a chiedere la vittoria a tavolino per gli incidenti fuori dallo stadio, che hanno causato il rinvio della gara di ritorno nello scorso weekend dopo il 2-2 dell'andata alla Bombonera.